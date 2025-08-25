Dan Friedkin in arrivo a Roma. Il presidente del club giallorosso, scrive il Corriere dello Sport, atterrerà nella Capitale domani. Il suo rientro a Trigoria coincide proprio con il momento più caldo di questo mercato, che vive i suoi ultimi e più delicati giorni. Massara infatti sta lavorando senza sosta all’affare Sancho, un pressing sul calciatore che non ha ancora prodotto i risultati sperati. Gasperini aspetta l’inglese, e anche il ds del Manchester United, Jason Wilcox, sta spingendo in tutti i modi con l’entourage di Sancho affinchè il calciatore accetti la destinazione capitolina.

La Roma aspetterà ancora qualche altro giorno, ma non andrà oltre mercoledì. Ecco perchè l’arrivo di Dan Friedkin a Trigoria può coincidere con una svolta, in un senso o nell’altro, all’affare. Il presidente texano vuole vederci chiaro e cercare di risolvere questo impasse una volta per tutte. Situazioni sportive ma non solo, perché l’altro tema caldo è sicuramente lo stadio di Pietralata. Dopo aver superato i problemi del (presunto) boschetto nell’area, adesso manca soltanto la fine degli scavi archeologici per chiudere il progetto definitivo e inviarlo al Comune. Ecco, manca davvero poco e nelle prossime settimane potranno arrivare novità importanti anche sull’impianto. Di fatto quando si muove Dan, qualcosa accade sempre.