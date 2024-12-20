Per i Friedkin è iniziata una nuova era. Gli imprenditori americani hanno infatti ufficialmente acquistato il 94,1% delle quote dell'Everton dopo un lunga trattativa conclusa solamente ieri dopo l'approvazione della Premier League. Il quotidiano americano New York Times ha fatto un lungo approfondimento sulla storia e sulla governance del The Friedkin Group che come riportato, ha un patrimonio stimato di 8,2 miliardi di dollari e un fatturato annuo di circa 13 miliardi. L'acquisto dell'Everton si è reso possibile grazie alla difficile situazione economica e al fascino della Premier League oltre che del club (mai retrocesso). Il loro obiettivo è infatti quello di ottenere la salvezza nel più breve tempo possibile per poi iniziare ad investire dal mercato estivo. Un ruolo fondamentale lo ha giocato anche il progetto del nuovo stadio che, così come a Roma, rappresenta una grande opportunità sia economica che di prestigio. A guidare il club di Liverpool sarà Marc Watts, presidente del The Friedkin Group, mentre Dan sarà presidente del Consiglio di Amministrazione che vedrà al suo interno Ana Dunkel, direttore finanziario del TFG, e Colin Chong.