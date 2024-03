Roma, Dan Friedkin nella classifica dei più ricchi al mondo: è al 296º posto

Nella speciale classifica sulle persone più ricche del mondo stilata da Bloomberg c'è anche Dan Friedkin . Il presidente della Roma, infatti, occupa il 296esimo posto della graduatoria con un patrimonio complessivo di 8,53 miliardi . Tra più di 500 profili, in testa a tutti c'è l'inarrivabile Jeff Bezos con 200 miliardi, seguito da Elon Mask con 198 miliardi e Bernardo Arnault con 197 miliardi. Al 346esimo posto, invece, è presente un altro presidente di una squadra italiana. Si tratta del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, con i suoi 7,45 miliardi.

