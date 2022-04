Friedkin al McDonald fuori dallo stadio: “Ha i soldi veri”

L’ironia dei tifosi che hanno incontrato il presidente della Roma in attesa della partita contro il Leicester

Cosa ci fa Dan Friedkin al McDonald fuori lo stadio del Leicester ? Quello che ci fanno tutti, specie i tifosi della Roma : aspettano la partita della semifinale di andata di Conference League tra la squadra di Brendan Rodgers e José Mourinho , e mangiano, o per lo meno così raccontano i sostenitori.

“Senza nessuna paura nello strisciare la carta”, ironizzano su Twitter, perché “questi hanno i soldi veri, nessun menù convenienza”. E quindi 20 sterline spese per una Coca-Cola normale e una ventina di toast (dicono sempre i tifosi) sono il pretesto per chiedere degli acquisti al presidente giallorosso, e per capire dove investirà i suoi averi - al di là dei fast food.