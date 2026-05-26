Prosegue il casting per il nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso. Sfumato Tarantino (strettamente legato al duo Ranieri-Massara) la corsa per il ruolo è a due tra Margiotta e Frara. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il secondo è attualmente in vantaggio. I contatti si sono intensificati nelle scorse ore e il dirigente è pronto a lasciare il Frosinone. Non è ancora tramontata la pista Margiotta del Verona. Ha già lavorato con D'Amico che è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Nei prossimi giorni è atteso lo sprint per delineare il futuro dei giallorossi.