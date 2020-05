Friedkin, 6 milioni per la nuova villa da sogno: l’ha comprata da “Arizona” di Grey’s Anatomy – FOTO

Il coronavirus ha fermato la trattativa tra Friedkin e la Roma ma non di certo la voglia di fare affari del texano. Come riporta il Los Angeles Times, il miliardario americano ha acquistato una villa extra lusso per 5,75 milioni di dollari a Santa Monica. Da chi? Da Jessica Capshaw, attrice diventata celebre nel ruolo di “Arizona” in Grey’s Anatomy. Lei e suo marito Christopher Gavican, co-fondatore insieme a Jessica Alba dell’azienda “The Honest Company”, hanno venduto al texano (attraverso una società a responsabilità limitata) la loro casa completamente eco-friendy nel quartiere North of Montana, che avevano acquistato per poco più di 3 milioni di dollari nel 2007.

La casa in stile coloniale spagnolo, è grande 887 metri quadrati e ha quattro camere da letto, quattro bagni più una struttura per gli ospiti e si trova su una strada alberata in uno dei quartieri più ricchi di Los Angeles. La struttura, costruita nel 1927, è stata sottoposta ad un’ampia ristrutturazione dall’attrice e dal marito. Il giardino ha una piscina ed erba sintetica ecologica.