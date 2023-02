Freund (d.s Salisburgo): “Roma in forma smagliante. Non vediamo l’ora di giocare”

Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport Austria. Tra gli argomenti trattati anche la prossima sfida europea contro la Roma: "Giovedì giochiamo contro un ottimo avversario. La Roma si è presentata di recente in forma smagliante e sta giocando in modo molto stabile". Queste le prime parole del dirigente austriaco che poi conclude: "Vivremo un'atmosfera super in uno stadio pieno. La partita sarà un altro momento importante per noi, che non vediamo l'ora di giocare". La sfida tra il Salisburgo e la formazione di Mourinho, è in programma per giovedì alle 18.45. Il ritorno è fissato la settimana successiva allo Stadio Olimpico.