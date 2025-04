Frecciatina della Roma alla Lazio sui social: pubblicata una rete di Solbakken

"Il giorno dopo fa ancora più male", direbbe qualcuno. E per la Lazio e i suoi tifosi, attualmente è così. Dopo i vari meme che sono girati sul web in queste ore, è arrivata da poco anche una velata presa in giro da parte dell'AS Roma ai cugini biancocelesti. Infatti il profilo ufficiale Instagram dei giallorossi ha pubblicato un video di un gol di Solbakken - che ieri era presente allo Stadio Olimpico per tifare i norvegesi - nella stagione 2022/23 che aveva regalato la vittoria ai capitolini in un Roma-Verona. Fin qui sembrerebbe un semplice video ricordo in vista del match di domani sera all'Olimpico ma la provocazione si intuisce dalla descrizione del post, in cui la Roma ha evidenziato l'emoji della bandiera Norvegese. Un chiaro riferimento non solo alla nazionalità dell'autore di quella rete vincente ma anche al Bodo Glimt, squadra per l'appunto norvegese che ieri ha eliminato la Lazio nei quarti di finale di Europa League.