Michele Fratini, talent scout di cui si è fatto il nome per un suo possibile approdo nella Capitale al fianco di Frederic Massara, futuro direttore sportivo della Roma, è intervenuto nel corso del programma YouTube "Ti amo calciomercato" in cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all'arrivo nella Capitale dell'ex allievo di Sabatini: "Io alla Roma? Se mi chiama Massara, io volo! Sarei pronto perché Roma è una piazza che piacerebbe a tutti, non lo dico per ruffianeria . Ora come ora la Roma sta programmando meglio di tutti al mondo. Ho la sensazione che farà uno squadrone e si consacrerà negli anni".