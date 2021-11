Francia, Pogba si ferma per infortunio: Deschamps convoca Veretout

Stanotte la nazionale francese ha comunicato la lesione muscolare per il giocatore dello United, che sarà sostituito dal giocatore della Roma

Mourinho dovrà rinunciare anche a Jordan Veretout durante questa sosta per le nazionali. Il centrocampista è stato infatti convocato in extremis in queste ore a causa dell'infortunio occorso a Paul Pogba. Il giocatore dello United, come comunicato stanotte dalla Francia su Twitter, ha riportato una lesione al quadricipite della coscia destra. Al suo posto il ct Deschamps ha quindi chiamato Veretout, che inizialmente era rimasto fuori dalla lista dei 23 per i match di qualificazione ai Mondiali contro Kazakhistan e Finlandia, in programma sabato e martedì. Mourinho quindi, dopo i rientri di Zaniolo e Pellegrini, farà a meno di Veretout e dovrà incrociare le dita.