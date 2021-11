Francia-Kazakistan 8-0, Veretout resta in panchina

Il centrocampista ha guardato il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali, da bordo campo

Jordan Veretout, chiamato da Deschamps solo dopo l'infortunio di Pogba, ha visto il match tra Francia e Kazakistan dalla panchina. Il ct. francese non ha messo in campo il centrocampista giallorosso, che ha esultato con i suoi compagni da bordo campo. La partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar, si è conclusa con una vittoria schiacciante, 8-0, per i padroni di casa. Il protagonista della serata è stato Mbappe, che ha collezionato 4 reti e 1 assist. La Francia affronterà la Finlandia mercoledì 16 novembre.