Francia, i convocati di Deschamps per gli Europei: non c’è Nzonzi

Il centrocampista, ora al Rennes ma di proprietà della Roma, non prenderà parte alla spedizione dei 'Bleus'

Steven Nzonzi non fa parte dei convocati della Francia per l'Europeo che partirà l'11 giugno. Da pochi minuti, il ct Didier Deschamps ha svelato la lista dei giocatori che prenderanno parte a Euro 2020. Non mancano le sorprese, come il grande ritorno di Karim Benzema dopo ben 6 anni dall'ultima volta a causa delle note vicende extra-calcio che gli sono costate un vero e proprio embargo. Non ci sarà come detto Steven Nzonzi, campione del mondo nel 2018 in Russia: il centrocampista è sostanzialmente uscito dal giro della nazionale dopo l'ultima presenza ufficiale a novembre con la Svezia in Nations League. Il 32enne (in scadenza 2022) tornerà alla Roma dopo la fine del prestito al Rennes e sarà tra i giocatori che Tiago Pinto dovrà essere bravo a cedere. Degli 'italiani' presente solo Rabiot della Juventus mentre non ce la fa Theo Hernandez del Milan, che resta fuori insieme ad altri esclusi eccellenti come Martial e Camavinga. La lista completa dei convocati della Francia di Deschamps per gli Europei: Lloris, Mandanda, Maignan, Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé, Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar, M. Thuram, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, Dembélé.