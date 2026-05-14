La Francia ha diramato l'elenco dei 26 giocatori convocati dal CT Didier Deschamps per il Mondiale 2026 che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno. I Blues, reduci dal Mondiale vinto nel 2018 e dalla sconfitta contro l'Argentina nel 2022, si candidano come assoluti protagonisti anche di quest'edizione. Tra i 26 convocati diverse esclusioni eccellenti e solo quattro 'italiani', tra cui anche il centrocampista della Roma Manu Koné. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

DIFENSORI: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Wlliam Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

CENTROCAMPISTI: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

ATTACCANTI: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).