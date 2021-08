Roma-Fiorentina, Totti tifa a distanza: pizza e crostata con amici

Lo storico capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una storia in cui immortala pizza (tra cui quella rossa, la sua preferita) e crostata

Francesco Totti tifoso davanti alla tv. Lo storico capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una storia in cui immortala pizza (tra cui quella rossa, la sua preferita) e crostata, ordinate stasera proprio per una serata di calcio in famiglia. Guardando, ovviamente, l’amore della sua vita: “Aspettando la Roma”, ha infatti scritto. Anche a distanza, Francesco per la Roma c’è sempre.