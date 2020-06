Diciannove giugno 2005. In una Capitale assolata e baciata dal bel tempo si univano in matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi, che da lì in poi formeranno una delle famiglie più famose sia del mondo dello sportivo sia di quello dello spettacolo. Per celebrare la ricorrenza la stessa Ilary ha voluto pubblicare una foto d’epoca dei due, avvolti in un tenero bacio: “Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi… 15 anni di noi“.