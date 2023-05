Foti in panchina a Budapest: l’UEFA accoglie il ricorso della Roma

Contro il Siviglia siederà in panchina anche Salvatore Foti. L'UEFA ha infatti parzialmente accolto il ricorso della Roma, riducendo di un turno la squalifica inflitta all'allenatore in seconda dei giallorossi, che era stato inizialmente fermato per tre giornate a causa della manata rifilata a Gimenez durante la sfida di ritorno con il Feyenoord. Avendo dunque già scontato nel doppio confronto con il Bayer Leverkusen la sanzione, Foti sarà regolarmente al fianco di José Mourinho a Budapest nell'atto conclusivo della competizione iridata.