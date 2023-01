Foti fa l’en plein e punta il Milan: con lui in panchina solo vittorie per la Roma

Il vice allenatore giallorosso in due anni ha vinto tutte e quattro le partite in cui si è trovato a sostituire lo Special One, ma ora la missione più difficile

Salvatore Foti fa poker. Oggi la Roma ha giocato per la quarta volta in un anno e mezzo senza Mourinho in panchina (perché squalificato) e con il vice al suo posto. L'ex attaccante della Sampdoria ha condotto i giallorossi per quattro volte: lo scorso anno contro Spezia e Atalanta, vincendo entrambe 1-0, e quest'anno contro Inter e appunto Bologna. Con altre due vittorie. Poker compiuto, anche se ora viene forse la missione più difficile, ovvero affrontare la seconda panchina di fila in casa del Milan. Mourinho dovrà scontare un'altra giornata e contro i rossoneri campioni in carica sarà decisamente complicato. Centrare il pokerissimo sarebbe una vera e propria impresa, ma il bilancio resterebbe comunque di altissimo profilo.