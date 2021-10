Forbes, Friedkin il 253° uomo più ricco degli Stati Uniti. Comisso al 98° posto

Il presidente della Roma ha un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari

Forbes ha stilato la classifica delle 400 personalità più ricche degli Stati Uniti. In questa graduatoria sono presenti anche tre presidenti della Serie A. Il primo a cui ci si imbatte, nella 98esima posizione, è Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina con un patrimonio di 8,7 miliardi di dollari. Il presidente della Roma invece, Dan Friedkin, si trova alla 253esima posizione con un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari. Per finire, otto posizioni più indietro, c'è Paul Singer, la figura principale del fondo Elliot, proprietario del Milan, che si trova al 261° posto in classifica con un patrimonio di 4,3 miliardi di dollari.