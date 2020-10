Fonseca, weekend di relax a Milano – FOTO

Weekend milanese per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma, approfittando dei due giorni di vacanza concessi ai suoi calciatori, ha trascorso il fine settimana nel capoluogo lombardo assieme alla sua famiglia, come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram dalla moglie e dal profilo di uno dei ristoranti scelti dal mister portoghese. Nella giornata di lunedì l’allenatore, così come tutta la squadra, si sottoporrà al tampone per scongiurare altri casi di Covid, dopo i tre calciatori dell’Under 18 della Roma trovati positivi al coronavirus. La ripresa degli allenamenti è attualmente in programma per martedì.