Fonseca: “Partita seria, ora battiamo l’Inter. Mkhitaryan tra i più intelligenti che abbia allenato”

Ha rischiato di non esserci oggi, invece si è gustato la terza vittoria consecutiva dei suoi in diretta. Paulo Fonseca ha commentato così il 3-1 contro il Crotone che ha confermato i giallorossi al terzo posto in classifica.

FONSECA A SKY

Vedremo mai insieme Dzeko e Mayoral?

Vediamo, penso che la squadra ora stia giocando bene con questo modulo e non voglio cambiare. In futuro si può valutare, vedremo.

Arriva l’Inter, una gara che darà risposte sulla squadra

Quello che è importante per noi sono i tre punti. E’ importante vincere tutte le partite a prescindere dal risultato: l’Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa ma vogliamo vincere. L’intenzione è sempre stata quella, anche quando abbiamo giocato contro le altre grandi.

Mkhitaryan si muove sempre cercando linee profonde e da verticalità. E’ il più intelligente che hai mai allenato?

E’ uno dei più intelligenti, sa cercare gli spazi come pochi. E’ molto intelligente.

Che nomi hai fatto a Pinto sul mercato?

Non posso dirli…

Un pensiero per Morgan De Sanctis?

E’ stato un momento triste, gli auguriamo di tornare presto. Sappiamo che l’intervento è andato bene, speriamo torni presto.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sono bastati 45 minuti alla Roma per archiviare la pratica Crotone

Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo rispettato l’avversario che ha qualità. Abbiamo fatto una bellissima partita nel primo tempo e nella ripresa abbiamo gestito. Possiamo migliorare la nostra uscita dalla difesa nel secondo tempo, ma abbiamo giocato bene.

Siete riusciti nel vostro obiettivo, consolidare il terzo posto

Il principale obiettivo era vincere, pensiamo alla prossima partita.

Avete giocato con un modulo diverso con tanti titolari in panchina

I giocatori erano diversi ma il modulo era lo stesso. L’identità era la stessa e la squadra ha giocato come sempre.

Abbiamo appurato che la Roma con le piccole fa risultato, ora arriva l’Inter e poi il derby. In precedenza non avete brillato con le big: bisogna vincere gli scontri diretti ora?

Noi abbiamo bisogno di vincere tutte le partite. Per noi sono importanti i tre punti, l’avversario non importa.