Fonseca: “Vittoria di carattere. Mayoral ok, ma con Cristante abbiamo fatto meglio”

La Roma vince contro il Genoa e va alla sosta con il terzo posto in tasca. Soddisfatto Paulo Fonseca, che ha commentato così il match.

FONSECA A DAZN

Aveva parlato di coraggio, la Roma ne ha avuto tanto nel secondo tempo per reagire al gol del Genoa.

È stata una vittoria di carattere, sempre con atteggiamento forte. Abbiamo creato occasioni per fare più gol, all’unico errore che abbiamo fatto loro hanno segnato. Ma la squadra ha avuto sempre carattere.

Raramente l’abbiamo vista così agitato, aveva paura di un calo di concentrazione?

Dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, era importante dopo il terzo gol difendere bene. Tutti i giocatori hanno capito che era il momento di difendere bene. Sono contento della personalità e del carattere della squadra.

È soddisfatto di Borja Mayoral? Mancava Dzeko?

Ha fatto una buona partita, ha lavorato molto. Quando abbiamo cambiato con Cristante abbiamo fatto meglio, ma Borja ha preso quasi sempre decisioni buone, ha sbagliato un gol ma è normale.

A inizio stagione erano arrivate critiche, ma guardando quanto concede poco la squadra bisogna giocarsela la Champions.

Dobbiamo pensare partita per partita, non basta una vittoria. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, stiamo lavorando per essere migliori.

Tripletta di Mkhitaryan, quando c’è da trascinare la squadra se la prende sulle spalle.

Miki, Pedro, hanno grande esperienza. Miki sa giocare in questa posizione, è molto intelligente. Ha fatto tre gol importanti per la squadra, ha lavorato molto ma ciò che conta è che abbiamo vinto.

Spera di prendere il punto di Verona?

È un errore, ma non abbiamo avuto nessun vantaggio da questo errore. Vediamo che succede.

FONSECA A SKY

“Oggi abbiamo fatto una partita di grande carattere, personalità. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto 4-5 occasioni chiare. Siamo stati sempre sicuri dal punto di vista difensivo, l’unica volta che abbiamo sbagliato ci hanno fatto gol. E’ troppo importante sentire questa fiducia da parte della squadra”.

E’ più stupito dal gol subìto o dai tre gol senza Dzeko?

E’ molto importante che il nostro gioco non cambi, anche quando non abbiamo calciatori importanti come Dzeko. Abbiamo preso un gol ma ne abbiamo fatti tre, potevamo farne 4 o 5. Dopo il gol del Genoa la squadra ha reagito e fatto due gol, è importante vedere questa ambizione da parte della squadra.

FONSECA IN CONFERENZA

Mkhitaryan grande protagonista, grande dimostrazione di continuità della squadra

La squadra ha fiducia, ha un grande atteggiamento. Oggi partita di grande carattere, anche dopo aver preso il gol abbiamo reagito con coraggio. Miki ha fatto 3 gol, ma l’importante è la vittoria della squadra

Un gol preso, ma poca sofferenza: la difesa sta trovando solidità

Hanno segnato sul nostro unico errore nel corso della partita. Noi però ne abbiamo fatti 3 e potevamo segnarne anche 4 o 5. E’ importante sentire questa ambizione da parte della squadra, anche nel momento dell’errore abbiamo reagito bene

La classifica si fa interessante: le sue prospettive?

Pensiamo solo alla prossima partita. Ovviamente stiamo lavorando bene, sono soddisfatto per le vittorie ma dobbiamo mantenere equilibrio e pensare solo alla prossima.