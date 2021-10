Fonseca vicino al Newcastle: potrebbe riabbracciare tre ex giocatori

L'arrivo del portoghese sulla panchina dei Magpies potrebbe riavvicinarlo a Diawara, Smalling e Mkhitaryan

Il Newcastle ha annunciato la separazione dall'allenatore Steve Bruce. Come riporta The Telegraph, il prossimo a sedersi sulla panchina dei Magpies potrebbe essere Paulo Fonseca, che in estate è stato vicino al Tottenham. L'eventuale ingaggio dell'ex Roma aprirebbe nuovi scenari di calciomercato, con il portoghese che vorrebbe riabbracciare alcuni dei suoi giocatori attualmente in giallorosso: Diawara, Smalling e Mkhitaryan. Quest'ultimo ha ritrovato una nuova vita proprio sotto la guida dell'ex Shakhtar, mentre il difensore inglese non sta giocando molto nella Capitale a causa dei molteplici infortuni. Discorso diverso per il centrocampista che non viene considerato come un'alternativa valida da Mourinho.