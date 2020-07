Pau Lopez, titolare ma malato: ha vomitato prima della partita

Nel corso dell’intervista a Roma Tv, dopo la gara con la Spal, Paulo Fonseca ha parlato delle condizioni di Pau Lopez. Il portiere giallorosso non è apparso brillante durante il match, sbagliando due uscite che potevano costar caro. Il tecnico portoghese ha però giustificato il suo estremo difensore, non al meglio della forma. Queste le sue dichiarazioni: “Pau è stato molto male oggi, ha vomitato tutto il giorno. Ho parlato con lui e mi ha detto che voleva giocare anche in queste condizioni“.