Fonseca sorride: Pau Lopez e Mancini verso il recupero per la Sampdoria

Paulo Fonseca può sorridere in vista della gara contro la Sampdoria, in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21:45. Come riporta Sky Sport, per la prima gara all’Olimpico dopo la sosta per l’emergenza COVID-19 il tecnico portoghese conta di recuperare sia Pau Lopez che Gianluca Mancini. Il portiere spagnolo è reduce da una microfrattura al polso ma per il 24 giugno sarà pronto, anche se Mirante in questo momento appare avanti nelle gerarchie. Discorso simile per il difensore che qualche settimana fa ha riportato una lussazione al gomito sinistro in allenamento: il recupero procede bene e per la Samp anche l’ex Atalanta sarà disponibile.