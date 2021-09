Fonseca: “Sapevo dell’arrivo di Mourinho. José con me è stato perfetto”

L'ex tecnico giallorosso, intervistato dal Telegraph, ha parlato del suo ultimo periodo nella Capitale: "Lo Special One mi ha chiamato, ci siamo parlati e non ci sono mai stati problemi"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma prima dell'arrivo di Mourinho, ha rilasciato un'intervista al Telegraph nella quale ha parlato delle fasi finali della sua esperienza giallorossa. Queste le sue parole: "In qualche paese forse non lo è, ma in alcuni, come la Germania, è normale che un annuncio così venga fatto con largo anticipo. Sapevo del dialogo tra Tiago Pinto e Mourinho. Il procedimento è stato trasparente. José è stato perfetto con me, mi ha chiamato, ci siamo parlati e non ci sono stati mai problemi". Sulla panchina giallorossa Fonseca ha ottenuto un quinto e settimo posto in campionato e una semifinale di Europa League nella scora stagione.