Fonseca saluta la Roma: “Orgoglioso di aver rappresentato questi colori” – VIDEO

Le parole dell'ex allenatore giallorosso: "Auguro il meglio ai tifosi di questo grande club"

E' tempo di saluti: dopo due anni sulla panchina della Roma, Paulo Fonseca dice addio alla società. Lo fa attraverso un video pubblicato su Instagram, dove rivive tutte le avventure passate in giallorosso: "Sono orgoglioso di aver rappresentato questi colori. Auguro il meglio ai tifosi di questo grande club. Grazie Roma!". Ora il testimone passerà a José Mourinho, pronto a tornare in Serie A dopo il triplete con l'Inter. Dopo una stagione a dir poco deludente, ad eccezione della semifinale di Europa League, i tifosi giallorossi vogliono tornare a sognare in grande.