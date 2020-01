Fonseca ringrazia i tifosi: “Da brividi, mai sentita un’emozione così forte in carriera” – VIDEO

Una rifinitura speciale anche per Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso ha guidato la squadra sul campo dove i calciatori hanno salutato i tifosi della Roma che stamattina hanno preso d’assalto Trigoria. Cori, striscioni e fumogeni hanno invaso il Fulvio Bernardini per uno spettacolo come non se ne vedevano da tempo. Nel pomeriggio il messaggio sui social a immortalare quel momento: “Voi siete il vero dodicesimo uomo – ha scritto su Instagram -. La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione del genere. Nel calcio tutto può succedere, ma faremmo tutto per rendervi orgogliosi di noi. Grazie di cuore a tutti!”.