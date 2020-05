Fonseca riabbraccia la Roma: “Siamo ripartiti con la stessa motivazione, vincere per i tifosi” – FOTO

Anche la Roma, dopo i giorni di incertezza per quanto riguarda gli allenamenti individuali, è tornata a correre e sudare in gruppo nel centro sportivo di Trigoria. Pian piano i giallorossi hanno ritrovato i pezzi, da Diawara a Pastore, e tra poco toccherà anche a Zaniolo. Intanto, Paulo Fonseca – tra gli allenatori che più si sono esposti a favore della ripresa delle sedute collettive e, quindi, del campionato di Serie A – si gode la sua squadra. Il tecnico portoghese ha scritto su Twitter: “Che emozione riavere i miei ragazzi tutti insieme: siamo ripartiti con la stessa motivazione per lavorare, giocare e vincere per tutti i nostri tifosi”. Fonseca ha riabbracciato i suoi calciatori dopo circa due mesi e mezzo: dopo settimane di sedute in videochat e senza pallone, il percorso verso una buona condizione fisica è lungo, ma verosimilmente la Roma avrà circa tre settimane (giovedì dovrebbe arrivare la data della ripartenza del campionato). E il portoghese è molto motivato, pronto a trasmettere carica e fiducia a tutta la squadra: c’è una Champions League da conquistare.