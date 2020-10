Fonseca, relax a Santa Severa dopo la vittoria sull’Udinese – FOTO

Giorno di relax per Paulo Fonseca, in vista della ripresa degli allenamenti fissata per domani alle ore 11. Il tecnico portoghese ha approfittato del bel tempo per trascorrere il pomeriggio a Santa Severa, dove ha pranzato in un ristorante in riva al mare molto frequentato dai calciatori della Roma. Un modo per ridurre la tensione di queste ultime settimane, nelle quali ha guidato la sua squadra nonostante il mercato ancora in corso e qualche imprevisto, come il caso Diawara.