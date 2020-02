Fonseca: “Problema emotivo, non siamo tranquilli. Errori individuali? Sono io il responsabile”

Per la Roma è notte fonda. Altra sconfitta a cui è difficile dare una spiegazione logica. Ci prova l’allenatore Paulo Fonseca, che ha detto la sua al termine del match col Bologna.

FONSECA A SKY

Partita a tratti dominata dal Bologna, la Roma ha perso molti duelli fisici. Perché state diventando irriconoscibili?

La squadra ha accusato molto la sconfitta con il Sassuolo, oggi abbiamo giocato una partita senza tranquillità e sicurezza difensiva. I giocatori non erano tranquilli, abbiamo accusato molto i gol. Abbiamo reagito nel secondo tempo, ma dopo l’espulsione è stato difficile. E’ un problema emotivo in questo momento, e sbagliamo molto difensivamente.

Nel 2020 avete perso tante partite incassando tanti gol: è arrivato il momento di cambiare davvero qualcosa, magari nel sistema di gioco e negli interpreti.

Vediamo, so di non essere in un momento facile. Io sono sempre il responsabile per la squadra, io devo pensare bene che possiamo cambiare e migliorare con equilibrio. Questa squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione, è una questione emotiva, devo lavorare sui giocatori. Devo fargli credere che possiamo fare molto meglio. Possiamo perdere o vincere, ma l’importante è che non abbiamo paura e abbiamo il coraggio di giocare. Ora soprattutto di mancanza di tranquillità, devo pensare a cosa possiamo fare per cambiare con equilibrio.

Oggi tanta differenza tra il pressing cattivo del Bologna e il vostro timido: è una questione di paura.

Sì, la squadra non è tranquilla e lascia spazio al Bologna poi è tutto un problema. Non pressiamo come dobbiamo, non accorciamo come dovremmo. I gol che abbiamo preso sono gli stessi che abbiamo preso a Sassuolo, possiamo fare individualmente fare molto meglio.

Tanti errori individuali.

Non mi piace parlare di errori individuali, io sono sempre il responsabile di tutto quello che succede. Se guardiamo i gol sono sempre in situazione di uno contro uno, l’avversario che entra e tira. E’ una questione difensiva, dobbiamo lavorare per cambiare questo. Non è facendo drammi o con la negatività che possiamo cambiare le cose, ma con il coraggio e la voglia.

Anche fisicamente non date le stesse risposte. Mettere i giocatori più esperti era un messaggio anche a livello emotivo, ma non è andata meglio.

Non sono d’accordo sul fatto del fisico. Quando una squadra non sta bene fisicamente non reagisce come abbiamo fatto nel secondo tempo con il Sassuolo e anche oggi in inferiorità abbiamo chiuso in avanti. Non mi sembra una questione fisica.