Fonseca: “Stiamo bene e in fiducia. Vogliamo vincere il derby, ma non avrò scelta”

La Roma torna a vincere e Fonseca può sorridere di nuovo. I giallorossi salgono momentaneamente al quarto posto in attesa della partita dell’Atalanta e si preparano alla doppia sfida con Juventus e Lazio. Ecco le parole dell’allenatore giallorosso dopo il 3-1 contro il Genoa.

FONSECA A SKY

Under e Spinazzola dovevano partite, oggi sono stati protagonisti.

Tutti i ragazzi hanno fatto una bella prestazione, nel primo tempo siamo stati quasi perfetti. Abbiamo avuto qualità nella fase offensiva. Non dovevamo concedere quel gol.

Come è intervenuto sulla squadra dopo le sconfitte?

Abbiamo perso, è vero, ma abbiamo fatto buone partite. Stiamo bene e in fiducia e abbiamo meritato le due vittorie.

Cosa le hanno detto del derby?

E’ una partita speciale. Per me è facile, non ho molta scelta. Questi abbiamo e con questi giochiamo. Abbiamo ambizione e vogliamo vincere, ma prima la Juve.

Qualche volta Pellegrini sembra perdere determinazione. E’ lui che vi deve trascinare?

E’ un giocatore che ha qualità, quello con più assist. E’ più facile quando facciamo gol, ma la squadra crea tanto e ha ambizione. Non dobbiamo sbagliare l’ultimo passaggio.

FONSECA A ROMA TV

Vittoria molto importante.

Sì tre punti molto importanti. Giocare qui non è facile ma i ragazzi hanno fatto una grande partita. Primo tempo quasi perfetto, l’unico rammarico riguarda il gol preso che non mi è piaciuto. A inizio secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma la squadra è restata unita con un buon atteggiamento.

Avete segnato una media due gol e mezzo a partita fuori casa.

Sì stiamo lavorando sull’attacco. Anche quando abbiamo perso con Torino e Juventus noi abbiamo avuto tante occasioni. Dobbiamo fare di più ma sono felice perché la squadra ha giocato con ambizione e coraggio.

Come spiega il calo fisico a inizio secondo tempo.

Penso che il merito vada dato al Genoa. A inizio secondo tempo hanno fatto un gioco molto lungo e abbiamo fatto difficoltà sulla seconda palla. Devo comunque dire che i ragazzi hanno fatto tutto con grande sicurezza. Ringraziando anche Pau Lopez (ride, ndc).

E’ meglio giocare in emergenza?

Se vinciamo così è meglio (ride, ndr). E’ vero che nelle difficoltà la squadra ha giocato sempre bene con un ottimo atteggiamento. Resta che quando abbiamo tutti i giocatori è più facile.

Nelle ultime partite si vedono più inserimenti in area.

Abbiamo lavorato molto sull’attacco. Penso che la squadra sia rimasta ambiziosa creando molte situazioni.