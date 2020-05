Fonseca, pomeriggio di relax nel cuore di Roma: shopping e foto con i tifosi giallorossi

Prima il dovere, poi il piacere. Dopo aver condotto l’ultimo allenamento collettivo della settimana a Trigoria, Paulo Fonseca si è goduto un pomeriggio di shopping nel cuore della capitale. L’allenatore della Roma – come scrive ‘ilmessaggero.it’ – ha scelto la Rinascente in via del Tritone per passare qualche ora di relax in compagnia della moglie e del figlio. Mascherina nera – obbligatoria nei negozi -, abbinata a quella della sua compagna, Katerina Ostroushko, ex responsabile della comunicazione dello Shakhtar Donetsk e conosciuta proprio in Ucraina. Un abbigliamento che non ha impedito ad alcuni tifosi giallorossi di riconoscerlo e chiedergli una foto. Fonseca ha accontentato i suoi fan, sempre rispettando la distanza interpersonale come da decreto. Dopo aver sudato con i suoi calciatori nella preparazione alla ripresa del campionato di Serie A, Fonseca si è dedicato alla famiglia nel cuore dello shopping di prestigio della capitale. Il tempo non è stato un buon compagno in questa giornata uggiosa, ma anche un semplice sabato pomeriggio di svago può avere grande importanza. “Pur essendo molto impegnato, ogni minuto libero lo trascorro con la mia famiglia e il mio piccolo”, ha detto Fonseca di recente. L’allenatore della Roma raccoglie le energie in vista dello sprint verso la ripartenza tanto sperata: c’è una Champions da conquistare.