Fonseca: “Partita difficile, ma abbiamo vinto bene con un grande atteggiamento” – LIVE

Una vittoria importante, costruita col gioco e legittimata. Paulo Fonseca si gode il ritorno ai tre punti e commenta così la prestazione dei suoi contro la Fiorentina.

FONSECA A SKY

Una vittoria arrivata nel finale, quanto pesa?

E’ stata una partita difficile ma abbiamo vinto bene, principalmente per il secondo tempo che abbiamo giocato. Abbiamo svolto una partita sicura difensivamente, è stato molto importante vincere oggi qui.

Diawara l’aveva elogiato in Europa League, quanto è importante il suo recupero?

Si è fermato molto tempo, poi è tornato e stava giocando bene anche in Europa League. Ha fatto una buona partita oggi, non solo per il gol. Sono soddisfatto di avere una soluzione in più con lui.

Questa vittoria vi dà serenità? Immagino se non aveste vinto…

La serenità sarebbe stata difficile, ma è stato importante. Abbiamo perso con il Milan e la squadra più volte ha reagito bene. Come ho detto, è importante capire quando non vinciamo cosa migliorare. Oggi la squadra ha fatto una buona partita, ha avuto un grande atteggiamento e spirito di squadra. Abbiamo vinto bene una partita importante per noi.

