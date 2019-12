Fonseca: “Ossessionato dal dominio del gioco. L’ambizione del club ci spinge oltre i nostri limiti”

Paulo Fonseca a poche ore dal match decisivo di Europa League con il Wolfsberger è il protagonista di un servizio in onda su Sky Sport dove parla di questi primi mesi nella Capitale e della ricerca del dominio del gioco che vuole dalla sua squadra. Queste le parole: “Sono venuto a Roma per vincere. Questi primi mesi non potevano andare meglio. Sono molto felice di essere qui, di vivere in questa città e di aver scelto un club così ambizioso. Sono un po’ ossessionato dall’idea che la mia squadra domini il possesso palla e controlli il match, quando non abbiamo la palla mi sento sempre più a disagio. Stiamo cercando di imporre il nostro stile di dominio del gioco attraverso il possesso palla. Nelle competizioni europee, le squadre giocano in modo più aperto. Dobbiamo essere capaci di adattarci, è questo su cui stiamo lavorando. Tutti sono molto aperti alle nostre idee. La squadra sta crescendo, è un processo nuovo e stiamo ancora all’inizio ma i giocatori hanno reagito bene a tutto ciò che ho chiesto loro. E’ un gruppo ambizioso e ho molta fiducia in loro. L’Europa League è una sfida enorme, ci giocano squadra fantastiche. Non abbiamo piani a lungo termine vogliamo solo passare la fase a gironi e arrivare il più lontano possibile. Nonostante non vinca un titolo da un po’ di tempo, la Roma è sempre una squadra che gioca per vincere. L’ambizione del club ci spinge oltre i nostri limiti e fa sì che non puntiamo ad altro se non la vittoria. I tifosi ci chiedono tanto, ma sono leali: vogliamo essere all’altezza delle loro aspettative”.