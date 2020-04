Fonseca: “Orgoglioso di far parte della Roma. Voglio rimanere qui per tanto tempo” – VIDEO

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di RomaTV facendo un punto in casa giallorossa in questo momento di stop delle competizioni. Queste le sue parole in una anticipazione dell’intervista completa trasmessa dall’emittente: “Abbiamo messo a punto un programma essenzialmente fisico, perché possiamo lavorare solo sul fisico. I giocatori hanno un programma per fare un lavoro fisico tutti i giorni, ovviamente controllato da Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i giocatori tutti i giorni, ma solo così è possibile. I giocatori hanno condizioni limitate a casa, abbiamo inviato una bicicletta a tutti e questo lavoro viene controllato tutti i giorni da Nuno e da Maurizio. Io sono molto orgoglioso di stare qui e di fare parte di questa famiglia della Roma. In questo momento sono ancora più orgoglioso, perché quello che la Roma sta facendo è per me motivo di orgoglio penso che lo sia per tutti romanisti. In questo momento difficile, il club che rappresenta questa meravigliosa città sta facendo tutto quello che può per aiutare le persone di Roma in un modo che mi fa inorgoglire. Penso che la Roma sia più di una squadra di calcio e in questo momento so vede di più. Il lavoro che sta facendo è fantastico. Mi piace tanto il club, le persone che lavorano nel club, l’organizzazione del club, la città, i tifosi poi che sono fantastici. Voglio rimanere a Roma tanti anni“.