Fonseca: “Sono sempre stato sotto esame, ma io penso al Manchester”

"Contro il Manchester dovremo avere personalità e tenere la palla. Uno tra Cristante e Smalling dovrà giocare a destra"

Redazione

La Roma subisce la decima sconfitta stagionale. Contro il Cagliari alla Sardegna Arena finisce 3-2. Paulo Fonseca ha detto la sua nel post-partita.

FONSECA A SKY SPORT

Che prestazione è stata oggi? E’ mancato qualcosa sul piano agonistico? Non è stata una questione di atteggiamento. Col Torino Abbiamo buttato il risultato, oggi no. Abbiamo preso un gol dopo 4 minuti, la squadra ha reagito bene e giocato con intensità contro un Cagliari più basso. Abbiamo pareggiato, provando ad avvicinarci alla loro area. Nel secondo tempo su un nostro errore il loro gol del 2-1 ha reso le cose più difficili. Rispetto a Torino oggi abbiamo avuto un altro atteggiamento.

Che valutazione da di Smalling? Ha fatto una buonissima partita, con Chris la squadra è stata sicura. E’ tornato dopo tanto tempo, era importante farlo giocare. E’ stato positivo in vista di Manchester, non abbiamo avuto la possibilità di dare minuti a tutti gli infortunati ma è stato fondamentale far giocare lui e Spinazzola.

Chi giocherà a destra tra Smalling e Cristante a Manchester? Vediamo, è una possibilità per entrambi. Cristante ha giocato sempre in mezzo così come Smalling, ora non possiamo farlo e uno dovrà spostarsi a destra.

Come vivi il fatto di essere sotto esame? Lo sono sempre stato, ora devo pensare alla partita col Manchester che per noi è troppo importante.

Che partita vi aspettate con il Manchester? E’ vero che sono forti in contropiede, se andiamo lì e pensiamo solo a difendere sarà difficile. Sarà importante tenere la palla e non lasciarli costruire, vogliamo difendere bene in tutte le zone. Se pensiamo di andare a Manchester per abbassare la linea avremo difficoltà. La squadra deve mostrare personalità e tenere la palla.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Nelle ultime partite i risultati non stanno sorridendo alla Roma? Pensa che questa sconfitta lascerà scorie per il Manchester? No, sono due competizioni diverse. Quella è una semifinale, è totalmente diverso. La squadra oggi ha dimostrato che è importante avere questo atteggiamento per affrontare una formazione come lo United.

Nel primo tempo meglio la Roma, nella ripresa Cagliari più pericoloso. Perché la squadra nel finale non ha reso nonostante i cambi? La verità è che abbiamo fatto un errore che ha dato la possibilità al Cagliari di fare gol al 4'. Questo ha cambiato la partita. Il Cagliari si è abbassato di più ma penso che la squadra abbia reagito molto bene. Nella ripresa la squadra ha attaccato ma abbiamo fatto un altro errore e il Cagliari ha segnato ancora. Da lì è stato difficile superare il loro blocco difensivo.

Rientri importanti di Smalling e Spinazzola: sono pronti per giovedì? E' stato molto importante farli giocare. Smalling ha fatto una buona partita, anche Spinazzola. Possiamo averli per Manchester.