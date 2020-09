Fonseca: “Mi fido totalmente della società. Eravamo tutti d’accordo sulla cessione di Dzeko”

La Roma pareggia 2-2 con la Juventus e recrimina per un’occasione sprecata. Una delle migliori prestazioni da quando c’è Fonseca in panchina. Il portoghese ha parlato al termine del match:

FONSECA A SKY

Prova convincete, è mancata un po’ di cattiveria nello sfruttare la superiorità numerica. Occasione sprecata?

Sì, abbiamo fatto una buona partita ma non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo giocato per vincere.

Una partita da leader per Dzeko. Gli è mancata cattiveria. Secondo lei c’è anche una componente di poca serenità?

No, l’ho visto sempre sereno e motivato. Oggi ha lavorato molto per la squadra. Sotto porta ha sbagliato come molti, ma lui è sereno e motivato. Oggi ha fatto una buona partita.

Non hai fatto in tempo a cambiare Pellegrini con Diawara o ci hai pensato dopo? Appena la Juve è rimasta in dieci avete iniziato a soffrire…

Ho sentito sempre la squadra sicura nella partita. Abbiamo avuto dieci, quindici minuti dopo l’espulsione. Non abbiamo concesso opportunità alla Juve e siamo stati bene difensivamente. Ho visto Pellegrini stanco e l’ho cambiato.

I due trequartisti hanno fatto una grande gara. Oggi, con le cinque sostituzioni, hai fatto solo due cambi. Era per non stravolgere la squadra? Perché non hai voluto fare qualcosa di diverso?

Possiamo fare cinque sostituzioni ma se vedo la squadra bene non le faccio. Ho domandato a Miki, Pedro e Dzeko se stavano bene e stavano bene. Non ho bisogno di cambiare se la squadra sta bene.

In settimana Fienga le ha rinnovato la fiducia, detto che la Roma conferma il progetto su di lei. Ma lei ha fiducia della società? Le era stato venduto Dzeko…

Ho totale fiducia nella società, il nuovo presidente è arrivato ora e parliamo spesso. Parliamo per trovare le soluzioni migliori per la squadra, non è una questione di fiducia.

Aveva dato il permesso per la cessione di Dzeko?

Era una situazione normale, che tutti qui capivamo. Era una situazione di cui avevamo parlato ed eravamo tutti insieme.

Pedro lo conosciamo, si è integrato bene con la sua idea di gioco. Kumbulla invece è giovane, in un reparto giovane, ma mi sembra che tutti dietro si siano comportati bene. E’ merito loro se la squadra difende così bene?

Abbiamo tre giovani in difesa, ma sono giovani con qualità, che oggi hanno dimostrato che siamo una squadra forte difensivamente. Antonio Mirante ha fatto solo una parata, i ragazzi sono stati bene in difesa.

Le piace Mayoral?

Non parlo di giocatori che non sono qui.

La vediamo felice però, ma è solo per la serata?

Sì, anche se non sono soddisfatto per il risultato. Sono soddisfatto invece della prestazione coraggiosa dei ragazzi.

Quando le hanno detto che Diawara non era in quella lista, si è adombrato? Si è arrabbiato?

Non parlo di quello di cui parliamo tra noi. E’ stata una situazione difficile, non possiamo tornare indietro e pensare al passato.

FONSECA A ROMA TV

Una partita dai sentimenti contrastanti, gli ultimi 15 minuti la partita poteva essere chiusa. C’è rammarico?

Non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo fatto una partita per vincere. Sono soddisfatto per i ragazzi, il loro coraggio, l’atteggiamento. Ma non per il risultato.

E’ un buon segnale quello di oggi?

La squadra ha iniziato il campionato a Verona, in un campo difficile. Oggi abbiamo fatto una bella partita. La squadra è sicura difensivamente e c’è qualità. Non abbiamo sfruttato le occasioni, potevamo farlo meglio. Difficile accettare questo risultato ma è importante vedere che la squadra sta giocando meglio e ha fiducia.

La riconquista del pallone e l’uscita palla al piede: l’abbiamo viste parecchio oggi e abbiamo segnato. Perché non viene proposta spesso?

Dipende dalle squadre. Con quelle che pressano alto è più facile. La squadra è preparata, abbiamo concluso organizzando bene gli attacchi. Con questo tipo di squadra, quando recuperiamo bene la palla, è importante uscire veloci come abbiamo fatto oggi.

E’ un peccato per questo risultato, per quello che ha dimostrato questa squadra oggi. Perché non hanno continuità di prestazione i ragazzi?

Penso che la squadra ha avuto ambizione anche contro il Verona. Avevamo giocato per vincere la partita e oggi abbiamo fatto lo stesso. In queste due partite abbiamo fatto bene e abbiamo meritato di vincere. Per me questi sono segnali positivi.