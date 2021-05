Fonseca: “Rosa da settimo posto, ma potevamo fare di più”

Le parole del tecnico: "La squadra mi segue ancora. È un momento difficile, è difficile reagire alle difficoltà"

La Roma torna da Marassi con l'undicesima sconfitta in campionato. Un record negativo pesante, che Paulo Fonseca ha commentato nel post-partita.

FONSECA A SKY

Sembra che la squadra si sia arresa. Ha quest'impressione? E' un momento difficile, ma penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dopo la sconfitta col Manchester. Poi abbiamo preso questo gol verso la fine e non abbiamo avuto la forza di reagire.

Ha l'impressione che ci sia ancora una relazione tra lei e la squadra? Dobbiamo capire il momento. E' difficile, dopo questa sconfitta col Manchester il momento è difficile da superare.

Ci può essere stato l'errore di risolvere la stagione puntando sull'Europa League? Fino a marzo lottavamo per campionato ed Europa League.

Non ha mollato troppo presto il campionato? Oggi eravamo qui senza dieci giocatori, a marzo abbiamo avuto problemi con calciatori importanti difficili da sostituire. E' stato difficile gestire marzo con tanti problemi e tante partite, dopo è successo quel che è successo.

C'è un problema di atteggiamento nell'allenamento? Un problema di preparazione? Non è un discorso di allenamento, con due soli giorni tra una partita e l'altra. Abbiamo avuto problemi con tanti giocatori e non avuto tempo per farli tornare al 100%: A Manchester non avevamo altre possibilità, se non quella di farli giocare.

La rosa che ha a disposizione può stare nelle prime quattro? A Sky a inizio anno fecero una previsione e diedero la Roma settima. Questo è un segnale. Potevamo fare di più. Non abbiamo avuto Smalling in momenti importanti, Zaniolo per tutta la stagione. Con tutti i giocatori potevamo fare di più.

FONSECA IN CONFERENZA

Solo 1 punto nelle ultime 4 gare, che succede? E’ un momento difficile, dopo la sconfitta con il Manchester penso che la reazione nel primo tempo sia stata buona. Abbiamo sbagliato di nuovo in una situazione incomprensibile, poi è mancata forza di reagire. E’ un momento così. Problema psicologico? Quando c’è questo tipo di momenti non è semplice far capire alla squadra che bisogna continuare a spingere. Nel primo tempo i giocatori hanno lottato, ma quando sorge un problema è difficile reagire.

Il Sassuolo è a 2 punti… Dobbiamo continuare a pensare alle prossime partite.

Come si affronterà il Manchester United? Oggi ci mancavano 10 giocatori, dobbiamo recuperare qualcuno per poter scendere in campo giovedì: ora pensiamo a questo.

Crede che le assenze abbiano influito sul risultato di oggi? Ovviamente 10 giocatori importanti per la squadra fuori cambiano molto. I ragazzi nel primo tempo hanno lottato e cercato di fare bene. Se togliamo alla Sampdoria i loro migliori giocatori anche loro vanno in difficoltà.

Perché ha scelto Fuzato? Ha fatto una buona partita. Non abbiamo Pau Lopez e dobbiamo gestire la situazione di Mirante, che ha giocato a Manchester appena tornato dall’infortunio.

La squadra la segue ancora? Sì, il primo tempo ha dimostrato che la squadra voleva fare una buona partita. E’ un momento difficile, dobbiamo continuare a lottare.