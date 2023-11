Fonseca: “La Roma è nel mio cuore. Non la seguo tanto, ma voglio che vinca sempre”

Che cosa ne pensa della Roma del suo connazionale José Mourinho? "Da quando sono andato via dalla Roma, non ne ho mai parlato. Ora non la seguo troppo, devo dire la verità, ma è sempre nel mio cuore. Non è giusto fare paragoni, fare valutazioni quando non si è lì. Quello che so è una cosa: Roma mi piace tantissimo, il mio cuore è a Roma e voglio che vinca sempre".