Bologna-Roma, Fonseca incita i giocatori all’arrivo al Dall’Ara – VIDEO

Dopo la sconfitta contro il Napoli e il pareggio con il Sassuolo, al quale è seguito il passo falso indolore di Sofia in Europa League, la partita con il Bologna rappresenta una gara-verità per la Roma. Paulo Fonseca lo sa, e il mister ha voluto caricare la squadra all’arrivo allo stadio Dall’Ara. Il mister giallorosso, che non andrà in panchina perché squalificato, ha salutato uno per uno i suoi giocatori alla discesa dal pullman: un modo per tenere alta la concentrazione in vista di un appuntamento importante per il prosieguo della stagione della Roma, nonostante manchino ancora tante partite al termine del campionato.