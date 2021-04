Fonseca in bilico, Garcia: “In Italia i tecnici stranieri sono meno protetti”

Rudi Garcia conosce molto bene la Roma e l’Italia. Il tecnico del Lione, con un passato in giallorosso dal 2013 al 2016, ha commentato in conferenza stampa il trattamento riservato in Italia ai tecnici stranieri. Un passaggio che può suonare vicino alla situazione attualmente vissuta finora nella Capitale da Paulo Fonseca, da tempo in bilico. Questa l’analisi di Garcia:

GARCIA IN CONFERENZA STAMPA

Forse un giorno dovremmo essere un po’ più supportati dai nostri media nazionali. Sono stato in Italia e ho visto come vengono giudicati i tecnici stranieri rispetto a quelli italiani. Sei sempre un passo indietro quando sei un allenatore straniero. C’è una forma di protezione e promozione degli allenatori locali, che è importante e dà loro forza quando tentano un’esperienza all’estero. Onestamente i tecnici francesi non hanno meno qualità degli altri. Ci sono ottimi allenatori dappertutto, soprattutto in Francia.