Fonseca: “Non una grandissima partita, ma contava vincere. Tifosi fantastici” – LIVE

La Roma reagisce al momentaccio, almeno nel risultato. Dopo un buon primo tempo, i giallorossi subiscono l’iniziativa del Gent nel secondo tempo, ma riescono ad aggiudicarsi l’andata dei sedicesimi di Europa League. Nel postpartita, il tecnico romanista Paulo Fonseca ha analizzato il match che ha segnato il ritorno alla vittoria della sua squadra:

FONSECA A ROMA TV

La Roma attendeva una vittoria per allontanare il periodo buio.

Sì, la cosa più importante era vincere e non prendere gol. Non è facile in questo momento ma i ragazzi hanno lavorato e lottato per cambiare questo momento. Non abbiamo la stessa fiducia ma i giocatori vogliono cambiare. Oggi la cosa più importante era vincere.

La proposta di Cristante che si sdoppiava in centrocampista e difensore l’ha chiesto perché l’avversario lo richiedeva o perché vi dava più sicurezza?

No, noi abbiamo visto che questa squadra piace pressare con due attaccanti. La nostra intenzione era che non potessero pressare il primo possesso palla. Abbiamo fatto bene l’inizio della costruzione ma dopo abbiamo poche linee di passaggio quando siamo avanti. Giochiamo sempre più sicuri e rischiare di più quando passiamo la prima pressione del Gent.

In questo momento ci accontentiamo del risultato o ha visto qualcosa che le ha fatto piacere nei ragazzi? Per esempio il non prendere gol.

Sì, è stato molto importante per la fiducia della squadra non prendere gol. Non posso dire che abbiamo fatto una grandissima partita, ma vincere e non prendere gol era molto importante della squadra. Era la cosa più importante per la squadra, nel momento di buon risultato la qualità del gioco possa anche migliorare

Aldilà del risultato, cosa non le è piaciuto?

Abbiamo iniziato il gioco tirando in porta. Questo è sintomo di fiducia della squadra, dopo penso che la squadra è stata meglio. Adesso è importante far ritornare la fiducia nei giocatori loro hanno provato a cambiare questo momento, ma non siamo in fiducia per trovare bene la linea di passaggio nel momento giusto. Devo capire che la cosa più importante sono le intenzioni della squadra in questo momento, e credo che con questo risultato possiamo migliorare molto. Una parola per i nostri tifosi: più di una volta sono stati fantastici. Hanno capito che la squadra ha bisogno di appoggio e oggi più volte sono stati fantastici. Sempre grande appoggio. Elogio per loro.

FONSECA A SKY SPORT



Era importante vincere e non prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità. Era importante vincere per ritrovare le fiducia. I giocatori hanno lottato e hanno fatto di tutto per cambiare la squadra. Il Gent è una squadra forte, ma era importante vincere.

Molti errori dall’impostazione del gioco…

La squadra abitualmente gioca così, in questo momento non dobbiamo rischiare tanto, le linee di passaggio non sono quelle di un mese fa. Penso che i giocatori hanno provato a fare le cose per bene. Penso che sia stato molto importante vincere qui.

Nei momenti di difficoltà si possono fare dei cambi oppure è giusto seguire la propria idea?

Non sono chiuso nel cambiare. In questa stagione ho cambiato più che mai. In questo momento non dobbiamo cambiare molto, dobbiamo migliorare quello che la squadra sa fare. Ho pensato di cambiare il modulo, ma non devo dare dei segnali diversi alla squadra. Non sono chiuso, se penso di dover cambiare il sistema non c’è nessun problema.

Ci sono 8 allenatore portoghesi in Europa League. In futuro riuscirete a gestire il ritmo del gioco e da lì difenderete anche meglio…

Se non difendiamo bene non possiamo fare questo tipo di partita. Penso sempre che il miglior modo di difendere è avere la palla, ma per fare questo abbiamo bisogno di giocatori con fiducia e che vogliono la palla. Adesso non lo possiamo fare, ma devo dire che voglio la palla per cercare soluzioni offensive e trovare spazi. Oggi la squadra ha optato per non rischiare molto, abbiamo mantenuto sempre la palla. Dopo abbiamo giocato molto con Pau Lopez, così è difficile.

Si lamentava molto per questo…

Sì, perché così Pau Lopez dopo non ha la linea di passaggio per trovare la profondità.