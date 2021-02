Fonseca: “Roma bella grazie ai sacrifici di tutti. Dzeko credo non sia grave”

La Roma batte il Braga e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Un obiettivo centrato per Fonseca, che a fine partita ha parlato del match.

FONSECA A SKY

Cosa le è piaciuto di più stasera?

Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto che era la cosa più importante. Abbiamo gestito dei giocatori per la prossima gara, anche questo era importante.

Con diversi giocatori fuori ruolo, cosa sta tenendo alto il rendimento della Roma?

L’atteggiamento in queste situazioni. Far giocare Karsdorp o Veretout fuori posizione non è facile ma hanno fatto bene. A me piace quando i giocatori fanno questi sacrifici per la squadra. Penso che la squadra abbia avuto un buon atteggiamento e rispetto per una squadra forte. Ma abbiamo vinto bene.

Preoccupano le condizioni di Dzeko?

Vediamo cos’è successo con Dzeko, penso che non sia niente di grave. Dobbiamo fare le valutazioni domani.

Convincenti Dzeko e Mayoral.

Sì, mi sono piaciuti entrambi. Per la squadra è buono avere questa competizione in attacco. Entrambi hanno lavorato molto, sono soddisfatto di entrambi.

Che valore dà alla partita contro il Milan?

E’ molto importante, come sono tutte le partite. E’ la prossima, quindi è la più importante. Il Milan è una grande squadra sta bene. Noi dobbiamo recuperare i giocatori per preparare bene la gara.

La scelta era comunque quella di far giocare Mayoral domenica?

Ho pensato solo alla partita di oggi. Vedremo che scelta farò per la gara con il Milan.

La Roma è la squadra italiana che sta facendo meglio in Europa. Lei ha fatto un turnover molto azzeccato.

La vittoria in Portogallo è stata importante per cambiare giocatori. Abbiamo affrontato questa partita in modo diverso, con la possibilità di gestire. Con i difensori non possiamo gestire perché abbiamo solo loro, però è stato importante vincere a Braga per gestire la squadra.

Sono state eliminate tante squadre forti. Siete chiamati a provare a vincere questa competizione?

Sono tutte squadre forti, in questo momento è difficile sceglierne una. Dobbiamo aspettare domani, ma vogliamo andare più avanti possibile.

FONSECA A ROMA TV

Non c’è mai stata discussione sulla qualificazione

Non è stato facile, il. Braga è una squadra forte che vuole giocare, come ha dimostrato oggi. Abbiamo fatto una buona partita, sicura: abbiamo vinto bene, era la cosa più importante.

Questa Roma sta dimostrando di riuscire a sopperire alle assenze

E’ merito dei giocatori, che vogliono sempre aiutare la squadra. Oggi molti hanno cambiato posizione, Karsdorp ha fatto il centrale e Veretout il terzino e lo hanno fatto molto bene: è importante che la squadra abbia questo spirito di sacrificio, sono contento.

La squadra ha provato spesso a ripartire dal basso, è una sua indicazione?

Era quello che la partita richiedeva. Abbiamo chiuso di più gli spazi, ci siamo un po’ abbassati con la possibilità di uscire sempre in contropiede. E’ difficile pressare alta una squadra come il Braga che ha un’ottima prima fase di possesso, ma siamo rimasti alti e abbiamo avuto la possibilità di uscire velocemente e abbiamo fatto 3 gol.

Siete pronti per il Milan?

Ora recuperiamo i giocatori, poi penseremo al Milan.

Come sta Dzeko?

Vediamo domani, ma non penso sia nulla di particolarmente grave. Domani sapremo.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Era importante avere il giusto atteggiamento e lo abbiamo avuto contro una squadra forte che voleva cambiare i risultato della partita. Questo mi è piaciuto.

El Shaarawy pronto per giocare dall’inizio anche con il Milan?

Non ho pensato al Milan, ora è importante recuperare chi ha giocato di più, inizieremo a pensare al Milan da domani.

Veretout è il prototipo del centrocampista moderno?

Questo non lo so, io so che è importante per la squadra e ha fatto questo sacrificio giocando molto bene.

Le piacerebbe affrontare lo Shakhtar, un’altra sua ex squadra?

Sono tutte squadre forti, lo Shakhtar è una delle più forti. Non ho pensato a nessuna squadra per domani (giorno del sorteggio degli ottavi, ndr), vediamo quello che succede.

Se Kumbulla non ce la fa chi l’ha convinta di più tra Karsdorp e Spinazzola per giocare nei tre?

Vedremo, abbiamo altre possibilità in questo momento. Ma non ho pensato alla partita col Milan, lo farò da domani. Abbiamo anche altre soluzioni che dobbiamo valutare.

Vi sentite seri candidati per la vittoria finale come ha detto l’allenatore del Braga Carvalhal?

Bisogna pensare partita dopo partita. Ora c’è il Milan, poi penseremo all’avversario di Europa League. Sappiamo che arrivati qui tutte le squadre sono forti, ma il prossimo obiettivo sono i quarti.