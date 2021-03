Fonseca, il post partita fa arrabbiare i tifosi: “Parole imbarazzanti, chi deve dare la mentalità?”

La Roma cade ancora con una big. Alla rabbia per l’ennesima sconfitta con una grande come il Napoli, anche in corsa per un post Champions, si aggiunge quella dei tifosi che non hanno preso bene le parole di Fonseca nel post partita: “Forse non abbiamo la mentalità per lottare con queste squadre. Nel primo tempo non siamo esistiti”. “Non ci credo che abbia detto queste parole – sottolinea un tifoso – Ma chi deve trasmettere questa mentalità?”

“Dicendo che la squadra non ha la mentalità per giocare un certo tipo di partite, Fonseca non gli dà certo un bel biglietto da visita per le prossime gare – scrivono sui social -. Quando dice che la Roma ha un problema di atteggiamento e mentalità e non capisce il perché, il problema è soprattutto suo”.