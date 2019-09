“Voglio ringraziare tutti i tifosi per il grande supporto nel derby, il mio primo derby di Roma. Continueremo a lavorare per crescere. Daje Roma!”. Così Paulo Fonseca ha voluto commentare tramite Twitter l’emozione vissuta nel primo Roma-Lazio della sua carriera. Il tecnico giallorosso, che nei prossimi giorni sarà in Portogallo per la nomina a miglior allenatore portoghese dell’anno, potrà abbracciare oggi i suoi due nuovi acquisti Kalinic e Mkhitaryan.