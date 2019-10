Fonseca: “Giocatori devastati, difficile accettare un errore così. Soddisfatto dei ragazzi”

Niente da fare per la Roma: la partita di Europa League tra i giallorossi e il Borussia Moenchengladbach finisce 1-1 dopo un gol di Zaniolo e un rigore (inesistente) messo a segno da Stindl al 94′. Al termine del match, il tecnico romanista Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni.

FONSECA A SKY SPORT

Sull’errore.

Si è difficile accettare una situazione così. Tutti i giocatori sono devastati. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato i primi di Germania. Con tutte le difficoltà del caso abbiamo fatto un buon gioco e controllato bene. Abbiamo lottato e corso molto. E’ difficile accettare una situazione come questa.

C’è il rischio che la squadra vada giù di morale?

Il calcio è così. Dobbiamo reagire velocemente. Sappiamo di aver fatto una buona partita. Questi giocatori meritavano un altro risultato e la possibilità di vincere la partita.

Su Mancini a centrocampo che voto dà?

Devo dire che è un lottatore, un bravo giocatore e penso che abbia fatto una bellissima partita. E’ la prima volta che gioca in questa posizione e non è facile. Ha fatto una bellissima partita.

Anche con il Milan lo vedremo là?

Vediamo, la verità è che non abbiamo molte soluzioni. Possiamo pensare che sia un opzione valida.

Quando torna Under?

Penso tornerà nei prossimi giorni, ma non sappiamo se sarà pronto con il Milan.

Pastore sta diventando molto più importante di quanto non si pensasse?

Non è facile nelle sue condizioni giocare due partite così. E’ un giocatore che ha avuto problemi fisici in passato e va gestito. Ho parlato con lui e mi ha detto che è pronto, ma sappiamo che è una situazione speciale.

Chi sarà il vice Dzeko?

Sì, io ho pensato che potrei giocare (ride, ndr), ma ero un difensore. L’unica possibilità è Zaniolo. Sappiamo che non è la sua posizione, ma non abbiamo molte opzioni.

FONSECA A ROMA TV

Mister, un po’ di rabbia per il finale di gara.

Sì, questo risultato non è giusto. Non abbiamo meritato questo, la squadra ha corso e lottato. Abbiamo giocato contro la prima in classifica della Bundesliga. Non è facile accettare il risultato.

Mancini nel primo tempo si abbassava tra i centrali mentre nel secondo meno.

Nel primo momento di costruzione giocavamo a tre in difesa, lo abbiamo fatto bene. Mancini ha fatto una bellissima partita, non era facile cambiare ruolo.

Ha fatto lavoro mentale in questi giorni.

Sì, è una questione mentale. Non mi è piaciuta la partita contro la Sampdoria ma oggi i ragazzi hanno giocato bene, con grande fiducia. Essendo una questione mentale, lo spogliatoio in questo momento è devastato. Pensiamo alla prossima contro il Milan.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Si sente derubato? Stavolta è andato a calmare i giocatori anziché protestare, cosa ha detto a Collum?

Ho detto che non era rigore e che la palla ha colpito la faccia. Solo questo. Difficile accettare una situazione come questa, dobbiamo lavorare per la prossima partita. Non possiamo fare niente. Non è giusto, ma è il calcio.

Cosa ha da recriminare ai suoi giocatori? Troppe occasioni sprecate?

Non dimentichiamo che abbiamo giocato contro i primi del campionato tedesco. Abbiamo fatto una buona partita, con buone occasioni. Non è facile con tutte le difficoltà che abbiamo, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita con grande sicurezza difensiva, la partita sempre in controllo fino al rigore.

Che tipo di protesta si può fare?

Non lo so, ma sono una persona ottimista e positiva. Adesso sto pensando solo al Milan, poi penseremo all’Europa League. Dobbiamo reagire, pensare alla prossima: non è facile, i giocatori sono nello spogliatoio devastati ma domani è un altro giorno.

È soddisfatto della coesione che aveva chiesto?

Sì, sono soddisfatto. Non ho molte opzioni per fare la formazione, abbiamo messo Mancini centrocampista e ha fatto una grande partita. Tutti i giocatori l’hanno fatta, sono soddisfatto.

Come ha reagito Florenzi visto che ha l’occasione sprecata sulle spalle?

Non ho parlato con lui di questo. È una situazione di calcio, ha sbagliato ma tutti possono sbagliare. Non è difficile accettare l’errore di Florenzi, è difficile accettare il rigore.

Ha parlato della tenuta fisica di Pastore, oggi è uscito tra gli applausi. Potremmo sperare in un ritorno del vero Pastore o la sua condizione attuale è questa?

La situazione di Pastore, come ho detto in altre occasioni, è speciale: in passato ha avuto molti problemi fisici, bisogna gestire bene la situazione. Ora però non abbiamo molte soluzioni. Ho parlato con lui ed è necessario che giochi in questo momento. Non so cosa possiamo fare per la prossima partita. Ha cercato di fare una buona partita, ha lottato. In alcuni momenti è andato molto bene.

Sul ritorno col Borussia.

La prossima partita col Borussia è una partita importante. Se oggi avessimo vinto la situazione sarebbe stata diversa. Sappiamo che la prossima sarà importante per noi e per loro. Ci aspettiamo una partita difficile.

Questa ingiustizia può avere un effetto positivo e domenica vedremo una Roma arrabbiatissima con il Milan?

Speriamo di sì, ma non è una questione di vendetta. Sappiamo di dover lottare come oggi perché il Milan è una grande squadra e dobbiamo fare una bella partita.