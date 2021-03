Fonseca, futuro in bilico: il Napoli ci pensa, è tra i favoriti di De Laurentiis

Panchine girevoli. Ieri Gennaro Gattuso ha battuto per la terza volta su tre Paulo Fonseca, eppure proprio il tecnico portoghese potrebbe essere quello che lo scalzerà dalla panchina azzurra a fine stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante la vittoria di ieri e una possibile qualificazione in Champions, De Laurentiis sembra deciso a sostituire il suo allenatore. Tra i favoriti, oltre a Maurizio Sarri, ci sarebbe proprio il portoghese della Roma, in rotta di collisione con i giallorossi che difficilmente gli rinnoveranno il contratto a giugno. Il patron dei partenopei segue con attenzione le vicende di Fonseca e pensa a lui per il futuro.