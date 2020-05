Fonseca formato derby. Siparietto con i tifosi al mare: “Scudetto alla Lazio? Non scherziamo”

È sempre derby, anche per Paulo Fonseca. Dopo il centro della capitale, l’allenatore della Roma si gode anche il litorale. In queste ore di relax, il tecnico portoghese ne ha approfittato per una domenica di mare in compagnia della famiglia. Rigorosamente con la sua mascherina nera per rispettare le norme anti-coronavirus, Fonseca è stato protagonista di un siparietto con alcuni tifosi che – sulla spiaggia di Torvajanica – lo hanno riconosciuto e avvicinato per strappargli qualche battuta. “Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà”, la risposta del mister della Roma riportata da ‘lalaziosiamonoi.it’. Il tecnico portoghese appare sereno, sorride a chi gli ricorda “Mister si torna a giocare… Finalmente!”. Quest’anno il verdetto del campo ha emesso un doppio pareggio in campionato, anche se la classifica non sorride ai giallorossi. A Trigoria è un anno di transizione, con una Champions League da conquistare a tutti i costi, ma anche la difficile situazione dell’Italia non impedisce un botta e risposta che fa respirare in qualche modo un po’ di normalità. E il derby, in questo senso, è un classico che non passa mai di moda.