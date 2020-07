Fonseca: “Con la Juve in campo Fuzato e Calafiori. Il bilancio della stagione lo faremo alla fine”

Juventus-Roma chiude il campionato 2019-20 dei capitolini, ma la partita dell’Allianz Stadium non ha più alcuna valenza in termini di classifica. I giallorossi, infatti, sono certi del quinto posto e dunque dell’accesso alla alla fase a gironi della prossima Europa League. Domani Fonseca avrà la possibilità di far riposare diversi titolari in vista del Siviglia, mentre per oggi è in programma la consueta conferenza stampa alla vigilia dei match. Di seguito le parole del tecnico portoghese.

Ora che il quinto posto in classifica è sicuro, che voto dà alla Roma?

Dobbiamo fare il bilancio a fine stagione, adesso abbiamo la partita con la Juventus, poi l’Europa League. Dopo ne parleremo.

Calafiori può giocare dal 1′? Lo vorrebbe avere in rosa anche il prossimo anno?

Giocherà domani, ha una buona occasione.

Pau Lopez sta attraversando un momento complicato: il suo recupero sarà fisico o psicologico?

Ho fiducia in Pau, ha fatto una buona stagione.

Cosa vi ha impedito di lottare fino in fondo in Champions League?

A fine stagione faremo un bilancio, senza trovare scuse.

Abbiamo visto Cristante e Diawara col Torino. In vista della squalifica sta sperimentando situazioni alternative a centrocampo?

Sto cercando di trovare una soluzione a questo problema. Cristante e Pellegrini sono la miglior soluzione.

Dal suo primo allenamento è passato più di un anno. Cosa vorrebbe migliorare?

Non sono mai soddisfatto, è stata una stagione difficile. La squadra fa molto di ciò che le chiedo. Con la continuità faremo meglio la prossima stagione.

Pellegrini sarà convocato col Siviglia?

Sì, sono fiducioso.

Affrontare avversari importanti servirà alla Roma per crescere nella prossima stagione?

Sì, è importante mantenere sempre l’ambizione. Queste partite ci servono per dimostrare la voglia e lo spirito di squadra.

Domani può giocare Fuzato?

Sì, giocherà.