Fonseca e la moglie salutano Roma: “Ci vediamo” – FOTO

Per l'ex allenatore della Roma è ora di dire addio alla città che l'ha accolto per due anni

Mentre Mourinho è pronto a debuttare sulla panchina della Roma in Serie A, Paulo Fonseca saluta la Capitale. Per il portoghese e la moglie è tempo di lasciare la città che l'ha accolto per due anni, anche se la sua avventura in giallorosso non è stata delle più idilliache. L'ex Shakhtar Donetsk dopo aver goduto delle meritate vacanze saluta Roma con un post su Instagram: "Ci vediamo". Nella foto anche la moglie in un momento romantico tra i due, con una vista mozzafiato.